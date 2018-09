Verkehr : 28-Jähriger fährt gegen Baum: schwer verletzt

von dpa

16. September 2018, 10:09 Uhr

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Nacht zum Sonntag gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Auto in Richtung Techlin, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor und gegen ein Straßenschild und einen Baum krachte, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.