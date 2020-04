Kriminalität : 29-Jährige bedroht Fahrgäste in der Straßenbahn mit Messer

In Rostock hat eine 29-Jährige mehrere Fahrgäste in einer Straßenbahn mit einem Messer bedroht. Die Polizei habe am Sonntagmorgen den Hilferuf einer 20-jährigen Rostockerin erhalten, die zusammen mit weiteren Fahrgästen in der Bahn von einer Frau bedroht wurde, teilte die Pressesprecherin des Präsidiums mit. Beamte vor Ort konnten die Tatverdächtige wenig später an einer Haltestelle abfangen, nachdem diese von einem der Fahrgäste aus der Bahn gedrängt worden war. Die Beschuldigte hatte das Messer zu diesem Zeitpunkt in einem Holster am Gürtel.

Avatar_prignitzer von dpa

12. April 2020, 15:19 Uhr

Als sie während des Zugriffs Anstalten machte, nach dem Messer zu greifen, zogen die Beamten ihre Dienstwaffen und forderten sie auf, sich auf den Boden zu legen. Die Polizisten konnten der 29-Jährigen so die Klinge abnehmen und sie vorläufig in Gewahrsam nehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Da zudem der Verdacht des Drogenmissbrauchs bestand, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.