Brände : 30 000 Euro Schaden bei Strohfeuern: Brandstiftungsverdacht

In Mecklenburg-Vorpommern sind innerhalb weniger Stunden zwei größere Strohmieten in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung, wie Sprecher der Polizei in Rostock und Neubrandenburg am Mittwoch erklärten. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden wurde auf mehr als 30 000 Euro geschätzt.

Avatar_prignitzer von dpa

16. September 2020, 07:38 Uhr