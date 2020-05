Film : 30. Filmkunstfest geht im Internet zu Ende

Avatar_prignitzer von dpa

10. Mai 2020, 01:28 Uhr

Das wegen der Corona-Krise teils ins Internet verlegte 30. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern geht am heutigen Sonntag zu Ende. Seit Dienstag stellten die Veranstalter nach und nach insgesamt 29 Filme und Kurzfilmblöcke ins Netz. Zuschauer konnten sie für jeweils 4,99 Euro Streaminggebühr anschauen. Dazu zählten Streifen, die in Mecklenburg-Vorpommern gedreht wurden, ebenso wie Produktionen aus dem diesjährigen Gastland Finnland. Auch einige Filme, die in den Wettbewerben laufen sollten, waren darunter. Die letzten Filme können bis Sonntag um Mitternacht geschaut werden. Das Motto des diesjährigen 30. Filmkunstfestes lautete: «#filmkunstzuhause».