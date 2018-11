Notfälle : 30-Jähriger in Rostock mit Stichverletzungen aufgefunden

von dpa

11. November 2018, 12:16 Uhr

Ein 30 Jahre alter Mann ist in Rostock mit Stichverletzungen aufgefunden worden. Der Polizei zufolge lag er in der Nacht zum Sonntag auf einer Straße und rief um Hilfe. Ein Anwohner alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Mit drei Stichverletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Lebensbedrohlich waren diese nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Aufgrund der medizinischen Behandlung war eine Vernehmung des 30-Jährigen am Sonntagmorgen noch nicht möglich, wie ein Polizeisprecher sagte.