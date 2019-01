Kommunen : 30 Millionen Euro für Stadtentwicklung in 13 Kommunen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern bekommen 13 Städte zusammen mehr als 30 Millionen Euro aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung. Das Geld ist für 16 Projekte vorgesehen, wie Landesbauminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte. Von dem Geld sollen allein 25 Millionen Euro in den Neubau, die Sanierung und die Erweiterung von Schulen fließen.

von dpa

22. Januar 2019, 17:47 Uhr

Dabei soll es mit Blick auf die Inklusion behinderter Schüler vor allem um Barrierefreiheit gehen. So soll in Parchim eine Regionalschule komplett neu gebaut werden. In Ribnitz-Damgarten und Rostock sollen Turnhallen saniert oder ausgebaut werden. Rund 2,4 Millionen Euro sind für Verkehrsprojekte vorgesehen, zum Beispiel in Neubrandenburg und Wolgast. Parks in Bad Doberan und in Grevesmühlen sollen ebenfalls von dem EU-Geldsegen profitieren.