Gesundheit : 300 000 Impfdosen im April für MV

Mecklenburg-Vorpommern soll nach Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im April 300 000 Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten.

Schwerin | Das sagte Schwesig am Freitagabend in Schwerin nach Impfberatungen von Bund und Ländern. Bislang sind seit Beginn der Impfungen im Dezember in dem Bundesland rund 188 000 Dosen gespritzt worden. Wie im Beschlusspapier festgehalten, sollen auch im Nordosten vom 5. April an verstärkt Corona-Impfungen in Arztpraxen möglich sein. Von den Impfdosen sind...

