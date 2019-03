Gesellschaft : 300 Frauen beteiligen sich am Frauenstreiktag in Rostock

Rund 300 Frauen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben sich am Freitag in Rostock am bundesweiten «Frauen*streik 2019» beteiligt. Sie wollten auf das gesellschaftliche Klima aufmerksam machen, das Frauen, ihren Einfluss und ihre Stimmen wieder an den Rand drängen möchte. Denn noch immer kämpften Frauen für gerechte Entlohnung und gegen Gewalt, gegen den Paragrafen 219a und für Frauen in Führungspositionen und in Parlamenten, hieß es. Sie wehrten sich gegen die weltweite Ausbeutung von Frauen und solidarisierten sich mit Frauen auf der Flucht, sagte eine Sprecherin des Landesfrauenrats Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

08. März 2019, 17:33 Uhr

Zur Demonstration auf dem Neuen Markt hatte ein breites Bündnis von Initiativen, Einzelpersonen und Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. Ein derartiges Bündnis habe es zum letzten Mal vor 25 Jahren gegeben. Schon damals seien es Themen wie Frauenarbeitslosigkeit, Paragraf 218, ungleicher Lohn für gleiche Arbeit und Gewalt gegen Frauen gewesen, die den Protest bestimmten.

Es gebe zwar Fortschritte, aber es gehe zu langsam, hieß es vom Frauenbildungsnetz. Immer noch sei das Einkommen von Frauen im Schnitt geringer als das von Männern. Und Frauen würden immer noch die meiste Arbeit im Haushalt übernehmen und seien dadurch neben der Berufstätigkeit doppelbelastet.