Wirtschaft : 31 MV-Unternehmen ab Montag auf der Hannover Messe

31 Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern stellen in diesem Jahr auf der Hannover Messe aus. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Schwerin organisiert wiederum den Landesgemeinschaftsstand, an dem sich sechs Unternehmen beteiligen, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Dazu gehört erstmals die Schwartec GmbH & Co. KG aus Boizenburg, die unter anderem Containerausrüstungen, Druckluftanlagen und Industriekühlanlagen anbietet. Der Firmenverbund Krassow stellt einen «Fahrradbaum» aus, eine Parkanlage für Fahrräder in Städten.

von dpa

20. April 2018, 10:38 Uhr

Die Hannover Messe vom 23. bis 27. April ist nach Angaben der IHK für die Unternehmen im Land die renommierteste Plattform für die Akquirierung neuer Kunden und die Pflege bestehender Geschäfts- und Kooperationsbeziehungen. Für die Hannover Messe 2019 könnten sich bereits jetzt Firmen für den Landesgemeinschaftsstand anmelden, hieß es.