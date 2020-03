Gesundheit : 3400 Berufspendler aus Polen in MV: Suche nach Lösung

Avatar_prignitzer von dpa

26. März 2020, 19:30 Uhr

Die 14-tägige Quarantäne für polnische Berufspendler nach einer Rückkehr aus Deutschland stellt MV nach Aussage von Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) vor Herausforderungen. Rund 3400 polnische Bürger pendelten zur Arbeit in den Nordosten, teilte er am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Vor allem für die Krankenhäuser in Ueckermünde und Pasewalk sei das wichtig. In der Quarantäne-Frage arbeiteten deshalb Bund und Länder «mit Hochdruck» an einer diplomatischen Lösung.