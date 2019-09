Kriminalität : 37 000 Euro Schaden bei Fahrraddiebstählen auf Usedom

Auf der Insel Usedom sind am vergangenen Wochenende zwölf E-Bikes und neun Fahrräder im Wert von rund 37 000 Euro gestohlen worden. Am frühen Montagmorgen konnten zwei Verdächtige beobachtet werden, wie sie in Ahlbeck vier Räder in Richtung polnischer Grenze schoben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Entdeckung flohen die beiden und ließen die Räder zurück.

Avatar_prignitzer von dpa

03. September 2019, 13:54 Uhr

Auf der Ostseeinsel werden immer wieder teure Räder wie E-Fahrräder gestohlen. Bislang waren es laut Polizei in diesem Jahr 499, darunter 141 E-Bikes. 21 Verdächtige konnten ermittelt und 46 Räder sichergestellt werden. Im Vorjahreszeitraum seien 546 Räder gestohlen worden, davon 104 E-Bikes. Die Polizei rät Besitzern aufmerksam zu sein und gute Fahrradschlösser zu benutzen.