Brände : 40 Meter lange Scheune abgebrannt: Kinder unter Verdacht

Nach einem Scheunenbrand in der Nähe von Gadebusch (Nordwestmecklenburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Königsfeld | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde bei dem Feuer am Samstag eine etwa 40 Meter lange und mit Strohballen gefüllte Scheune komplett zerstört. Die Polizei ermittelte inzwischen zwei Tatverdächtige: Es soll sich um Kinder handeln, die in oder an der Scheune mit Feuer gespielt haben sollen. Etwa 70 Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz...

