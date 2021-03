Brände : 400 000 Euro Schaden bei Brand eines reetgedeckten Hauses

Bei dem Brand eines reetgedeckten Zweifamilienhauses in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Sachschaden von rund 400 000 Euro entstanden.

Lubmin | Das Haus brannte am späten Samstagabend in voller Ausdehnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ebenfalls brannte ein Schuppen auf dem Grundstück. Die drei Bewohner des Hauses konnten sich retten und blieben unverletzt. Rund 50 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach einem Brand ist eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.