Kriminalität : 4160 Diebstähle aus Autos binnen eines Jahres in MV

von dpa

22. Juli 2018, 08:29 Uhr

Navis, Handys Geldbörsen: Die Polizei hat in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr 4160 Diebstähle aus oder an parkenden Autos registriert. Das waren 8,7 Prozent weniger als im Jahr davor und 20,7 Prozent weniger als 2015, wie das Landeskriminalamt in Rampe bei Schwerin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Allerdings konnte voriges Jahr nur jeder achte Fall aufgeklärt werden, 340 Tatverdächtige wurden ermittelt. Die Beamten rieten, keine Wertsachen im Auto liegenzulassen, auch wenn man nur für kurze Zeit aussteigt. Auch Gepäckträger am Auto würden zum Ziel von Kriminellen, wenn sie keine Diebstahlsicherung besitzen. Alle Befestigungspunkte sollten ein Sicherheitsschloss haben, hieß es.