Wohnen : 435 Millionen Euro DDR-Altschulden bei Wohnungsunternehmen

Fast 30 Jahre nach der Deutschen Einheit lasten noch immer rund 435 Millionen Euro DDR-Altschulden auf den Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Darauf hat der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) am Donnerstag hingewiesen und die Landesregierung in Schwerin aufgefordert, die vom Bund zur Verfügung gestellten Gelder tatsächlich als Investitionsförderung an diese Unternehmen weiterzugeben. Das Geld dürfe nicht im Landeshaushalt versickern.

23. Juli 2020, 15:08 Uhr