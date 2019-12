Kriminalität : 50 000 Euro Schaden nach Einbruch in Lagerhalle

Avatar_prignitzer von dpa

30. Dezember 2019, 08:38 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in die Lagerhalle einer Autowerkstatt in Bannemin im Kreis Vorpommern-Greifswald eingebrochen und haben dabei einen Schaden von circa 50 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, erbeuteten die Diebe drei Quads, einen Tresor mit Bargeld und den Werkstattcomputer. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten sie das Rolltor der Lagerhalle auf, um in das Gebäude zu gelangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Geschehens um Hilfe.