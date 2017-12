Gesundheit : 50 Millionen Euro für Investitionen in Krankenhäuser

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 07:18 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will im kommenden Jahr Investitionen in Krankenhäuser mit rund 50 Millionen Euro fördern. «Die Krankenhauslandschaft Mecklenburg-Vorpommerns ist grundsätzlich sowohl strukturell als auch baulich gut aufgestellt», sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) laut einer vorab verbreiteten Pressemitteilung. Die stationäre Gesundheitsversorgung sei durch 37 moderne Krankenhäuser sichergestellt. Aktuell seien im Krankenhausplan 10 047 Betten und 1339 tagesklinische Plätze ausgewiesen. Im zu Ende gehenden Jahr habe das Land rund 27 Millionen Euro Fördermittel für neue Investitionsmaßnahmen an Krankenhäusern und rund 23 Millionen Euro Pauschalfördermittel ausgereicht.