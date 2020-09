Demonstrationen : 500 bei Demo Fridays for Future in Rostock

Rostock (dpa/mv) - Die Fridays for Future-Demonstranten sind wieder auf der Straße: Unter dem Motto «Kein Grad weiter» forderten am Freitag beim 5. globalen Klimastreik vorwiegend junge Leute in mehreren größeren Städten Mecklenburg-Vorpommerns die Energiewende und Klimagerechtigkeit. In Rostock beteiligten sich rund 500 Teilnehmer an der Demonstration, dem ersten großen Klimastreik seit Beginn der Corona-Pandemie, wie Mitorganisatorin Betty Grune sagte. Die zentrale Forderung der Schüler und Studenten war «Klimaneutralität 2035».

Avatar_prignitzer von dpa

25. September 2020, 16:17 Uhr