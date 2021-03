Energie : 50Hertz: Müssen Zubau bei Windenergie fast verdoppeln

Der Chef des ostdeutschen Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer, hat erneut deutlich mehr Tempo beim Ausbau der Windenergie gefordert.

Berlin | Um die Unternehmensziele, aber auch die Klimaziele des Bundes zu erreichen, müsse sich der Zubau von Windkraftanlagen im eigenen Netzgebiet nahezu verdoppeln, sagte er am Freitag bei der Vorstellung der 50Hertz-Jahresbilanz in Berlin. Knapp 430 Megawatt sind demnach im ostdeutschen Übertragungsgebiet im Jahr 2020 hinzugekommen. In Spitzenjahren wie 20...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.