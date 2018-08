Kriminalität : 51-Jähriger belästigt betrunken Mädchen: Mutter holt ihn ab

von dpa

17. August 2018, 10:23 Uhr

Ein 51-jähriger Betrunkener hat auf einem Bahnsteig in Schwerin zwei 14 und 16 Jahre alte Mädchen belästigt und angefasst. Weitere Handlungen sollen am Donnerstagabend durch Zeugen unterbunden worden sein, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Mädchen wandten sich wegen der Belästigung an eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Die Bundespolizei nahm den Mann mit auf die Dienststelle, wo ein Atemalkoholwert von 3,5 Promille ermittelt wurde. Der Mann wurde von seiner Mutter abgeholt.