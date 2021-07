Unfälle : 59-Jähriger stürzt mit Motorrad und verletzt sich schwer

Ein 59-jähriger Mann hat sich bei einem Sturz mit seinem Motorrad bei Malchin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schwer verletzt.

Malchin | Er kam am Freitagnachmittag von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Während des Einsatzes war die Kreisstraße 40 voll gesperrt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.