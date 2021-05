Kabinett : 60 000 Schüler sollen bis Anfang August geimpft werden

Gesundheitsminister Glawe geht von einer raschen Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren aus. Die Landesregierung will bis zum Beginn des neuen Schuljahrs allen Schülern dieses Alters ein Impfangebot machen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern will die rund 60 000 Schüler ab einem Alter von zwölf Jahren bis zum Beginn des neuen Schuljahres gegen das Coronavirus impfen. Das kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin an. Das neue Schuljahr beginnt am 2. August. Die Kinder und Jugendlichen sollen bis dahin die erste Impfung bekommen haben. „Da...

