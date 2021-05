Wohnen : 60 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel für Wohnungen

In diesem Jahr stehen in Mecklenburg-Vorpommern für die Modernisierung und den Neubau von Wohnungen insgesamt rund 60 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel zur Verfügung.

Schwerin | 22 Millionen Euro sind für Neubauten vorgesehen, 38 Millionen Euro für die Modernisierung bestehender Wohnungen, wie das Bauministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Rund zwei Drittel der Gelder stammen demnach aus dem Landeshaushalt. Mit dem Geld sollen etwa 350 bezahlbare Mietwohnungen, insbesondere in Städten und Tourismusorten, entstehen. ...

