Brände : 600 Strohballen brennen ab: Ursache unklar

erstellt am 28.Sep.2017 | 05:29 Uhr

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind am Mittwochabend 600 Strohballen abgebrannt. Die Feuerwehr musste verhindern, dass die Flammen auf zwei Scheunen in der Nähe übergriffen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Der Schaden bei dem Feuer in Krien bei Anklam wurde auf etwa 12 000 Euro geschätzt, die Brandursache war zunächst unklar.

