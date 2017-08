Unfälle : 66-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist eine 66-Jährige verletzt worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg bemerkte ein 37 Jahre alter Autofahrer am Orteingang von Relzow zu spät, dass vor ihm zwei Fahrzeuge anhalten mussten. Bei dem Zusammenstoß am Samstag schob er die beiden Autos ineinander. Die 66 Jahre alte Beifahrerin des mittleren Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos wurde auf 14 000 Euro geschätzt.

Polizei-Meldung

von dpa

erstellt am 05.Aug.2017 | 16:50 Uhr