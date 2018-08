Unfälle : 70-Jährige stirbt bei Badeunfall im Hohen Sprenzer See

von dpa

01. August 2018, 22:32 Uhr

Eine 70-Jährige ist beim Baden im Hohen Sprenzer See nahe dem Dolgener Ortsteil Friedrichshof (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schwamm die Frau am Mittwochabend gemeinsam mit ihrer 47 Jahre alten Tochter im See, als sie sich auf einer Schwimmhilfe für einen Moment ausruhen wollte. Als sich die Tochter wieder nach ihrer Mutter umsah, habe der Kopf der 70-Jährigen im Wasser gelegen. Wiederbelebungsversuche seien zu spät gekommen. Zur genauen Todesursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.