Unfälle : 70-Jähriger fährt auf Schwerlasttransport auf und stirbt

Ein Mann ist bei einem Auffahrunfall mit einem Schwerlasttransporter auf der Autobahn 24 bei Parchim gestorben. Der 70-Jährige sei am späten Donnerstagabend mit seinem Lastwagen auf das Begleitfahrzeug eines Schwertransports aufgefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach sei der Lastwagen gegen den dazugehörigen Schwertransporter gekracht. Durch den starken Aufprall kippte der Transporter auf die Seite.

von dpa

03. August 2018, 07:55 Uhr

Der 70-jährige Mann wurde in seinem Lastwagen eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die beiden Fahrer des Konvois verletzten sich leicht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Autobahn in Richtung Berlin war für mehrere Stunden gesperrt.