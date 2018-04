Unfälle : 77-jähriger Autofahrer kommt von der A20 ab

von dpa

21. April 2018, 15:09 Uhr

Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Samstag auf der Autobahn 20 bei Bobitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) von der Straße abgekommen und eine fünf Meter tiefe Böschung runtergefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann mit Prellungen und einer leichten Verletzung am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge kam der Mann mit seinem Auto aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn in Richtung Rostock ab, durchbrach die Außenschutzplanke und kam erst unterhalb Böschung zum Stehen. Unfallzeugen konnten den Mann noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Auto befreien. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 16 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war zeitweise nur eine Spur der Autobahn befahrbar.