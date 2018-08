Notfälle : 78-Jähriger Brandenburger leblos aus Ostsee geborgen

Ein Rentner aus Brandenburg ist bei einem Badeausflug in der Ostsee im Südosten der Insel Rügen ums Leben gekommen. Der 78-Jährige war von Badegästen am Dienstag bei Lobbe nahe Mönchgut leblos aus dem Wasser geborgen worden, wie ein Sprecher der Polizei Neubrandenburg am Mittwoch sagte. Mehrere Versuche von Rettungskräften, den Mann wiederzubeleben, scheiterten. Er starb noch im Rettungswagen. Laut Polizei stammte der 78-Jährige aus dem Raum Potsdam.

von dpa

08. August 2018, 11:33 Uhr

Warum der Rentner gestorben war, blieb zunächst unklar. «Eine Leichenschau mit ärztlicher Begutachtung ist durchgeführt worden», sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund auf Nachfrage. «Wir haben keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.» Die Staatsanwaltschaft werde nun darüber entscheiden, ob die Leiche obduziert werden soll.