Kriminalität : 80-Jährige verliert 13.000 Euro an Betrüger: Polizei warnt

Eine 80 Jahre alte Frau aus Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) hat 13.000 Euro an Trickbetrüger verloren.

Ribnitz-Damgarten | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, fiel die Rentnerin am Dienstag auf einen sogenannten Enkeltrick herein. Dabei habe eine Anruferin vorgegeben, die Enkelin der 80-Jährigen zu sein und 23.000 Euro für einen schnellen Hauskauf mit günstigem Rabatt zu benötigen. Als die Seniorin erklärte, sie habe nur 13.000 Euro im Haus, sollte aber auch d...

