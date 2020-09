Bildung : 80 Veranstaltungen bei Tagen der politischen Bildung in MV

Mit den «Tagen der politischen Bildung Mecklenburg-Vorpommern 2020» wollen landesweit rund 40 Institutionen und Vereine auf die Bedeutung ihrer Arbeit aufmerksam machen. «Wir erleben an vielen Stellen der Gesellschaft Unklarheiten und Verunsicherungen», sagte der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Jochen Schmidt. So gebe es im Bereich der internationalen Politik viele Fragestellungen, in denen die Menschen unterstützt werden könnten. Die Institutionen und Vereine könnten dazu beitragen, den Menschen Hilfestellung auf dem Weg hin zu seriösen Quellen zu geben, sagte Schmidt. Auch die Corona-Pandemie mit den vielen verwirrenden und teils auch falschen Informationen mache dies deutlich. Die Tage der politischen Bildung dauern vom 15. September bis zum 3. Oktober.

Avatar_prignitzer von dpa

13. September 2020, 10:23 Uhr