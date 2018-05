Buntes : 800. Geburtstag Rostocks: Briefmarke und Münze präsentiert

von dpa

17. Mai 2018, 13:26 Uhr

Zum 800. Stadtgeburtstag kann sich die Hansestadt Rostock mit einer 70-Cent-Briefmarke und einer 20-Euro-Gedenkmünze präsentieren. Beide wurden am Donnerstag in der Rathaushalle vom Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Werner Gatzer, vorgestellt. «Mit den Briefmarken und Münzen wollen wir in die ganze Welt hinein zeigen, was Deutschland zu bieten hat. Briefmarkensammler sagen, «Briefmarken sind der kleinste Botschafter des Landes».» In der Vergangenheit sei Rostock schon des Öfteren auf Briefmarken abgebildet gewesen. Gatzer zeigte sich davon überzeugt, dass es ein erneuter Anlass für eine weitere Rostock-Briefmarke sein werde, wenn die Hansestadt im Jahr 2025 die Bundesgartenschau ausrichten sollte.