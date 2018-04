Unfälle : 81-Jähriger erfasst mit Auto Fußgänger auf Klinikgelände

von dpa

14. April 2018, 15:58 Uhr

Ein 81-jähriger Autofahrer hat auf dem Gelände eines Krankenhauses in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Fußgänger erfasst. Er wollte am Samstag rückwärts vor dem Gebäude der Chirurgie einparken, als sein Fuß nach Polizeiangaben zwischen Gas- und Bremspedal stecken blieb. Der Wagen fuhr weiter rückwärts und erfasste einen 77 Jahre alten Fußgänger, der unter dem Auto eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Verletzten. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in eine Klinik geflogen worden, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der 81-Jährige blieb unverletzt.