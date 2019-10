Unfälle : 82-Jährige stirbt bei Unfall in Sauna in Neubrandenburg

Avatar_prignitzer von dpa

17. Oktober 2019, 07:22 Uhr

Eine 82 Jahre alte Frau ist in einem Hotel in Neubrandenburg bei einem Unfall in einer Sauna gestorben. Sie sei aus zunächst ungeklärter Ursache auf den Saunaofen gestürzt, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Sie war demnach in Begleitung ihres Ehemannes. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge hatte dann die Rauchentwicklung aus der Sauna die Brandmeldeanlage des Hotels ausgelöst und so die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu weiteren Hintergründen und dazu, wodurch der Rauch entstanden war.