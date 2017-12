Brände : 83-Jähriger bei Verpuffung schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Krawinkel 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Dez.2017 | 17:47 Uhr

Ein 83-jähriger Mann hat sich beim Wechseln einer Gasflasche in Friedland bei Neubrandenburg schwer verletzt. Es habe an dem Gasofen im Schuppen des Rentners eine Verpuffung gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 83-Jährige erlitt Verbrennungen im Gesicht und an den Armen und kam in eine Klinik. Der Schuppen brannte ab, zwei angrenzende Garagen wurden beschädigt. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.