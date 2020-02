Unfälle : 84-Jähriger missachtet Vorfahrt: Zwei Verletzte bei Unfall

Avatar_prignitzer von dpa

02. Februar 2020, 16:48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 191 nahe Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 84 Jahre alter Autofahrer habe am Vormittag beim Abbiegen von der Kreisstraße 5 auf die L191 die Vorfahrt eines aus Richtung Sanitz kommenden Wagens missachtet, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß habe sich das Auto des 52-Jährigen überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Während der 84-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, wurde der 52-Jährige schwer verletzt und musste laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin Rostock geflogen werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 12 000 Euro.