Bildung : 85 Seiteneinsteiger bereiten sich auf Schulstart vor

85 zukünftige Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf werden derzeit für ihren Einsatz im neuen Schuljahr ausgebildet. Sie begannen in den Sommerferien eine fünfwöchige Grundqualifizierung, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. «So können die Schulen die neuen Lehrerinnen und Lehrer ab dem ersten Schultag einsetzen und die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger haben ein Basis-Know-how im Gepäck, um mit einem guten Gefühl vor die Klassen zu treten», sagte Ministerin Bettina Martin (SPD). Der Kurs beinhalte neben einer Einführung die allgemeine Didaktik des Unterrichts, Aufgabenformate, den Umgang mit der Klasse und Elternkommunikation.

von dpa

09. Juli 2019, 18:05 Uhr

Mit Beginn des neuen Schuljahres finde die weitere Qualifizierung der Einsteiger berufsbegleitend statt. Nach einem Jahr erhalten sie bei entsprechenden Leistungen die Unterrichtserlaubnis. In einer weiteren dreijährigen Qualifizierung und einer Prüfung sollen sie ihre pädagogischen und didaktischen Kenntnisse vertiefen. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventen die Lehrbefähigung.

Nach früheren Angaben braucht MV zu Beginn des neuen Schuljahres 700 neue Lehrer. Das Land ziehe aber Lehren aus den Problemen im Vorjahr, als die Weiterbildung der Seiteneinsteiger parallel zum Schulstart erhebliche Löcher in die Lehrerkollegien gerissen hatten, weshalb die Qualifizierung nun bereits in den Sommerferien beginne, hatte Martin vor rund zwei Wochen erklärt.