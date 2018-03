Geschichte : 9. Tag der Archive in MV: Führungen für Besucher

von dpa

03. März 2018, 02:28 Uhr

Archive bundesweit öffnen an diesem Wochenende interessierten Besuchern ihre Türen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich Einrichtungen am 9. Tag der Archive: darunter das Stadtarchiv Güstrow, das Kreisarchiv Nordwestmecklenburg, das Stadtarchiv Greifswald und das Neubrandenburger Stadtarchiv, dessen Magazine als die modernsten ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Zu den unterhaltsamsten Archiven im Land zählt das Landesfilmarchiv in Wismar, das am Samstag Gäste empfängt. Neben Führungen durch die Räume werden Filme zur deutschen und nordostdeutschen Geschichte gezeigt. Einer davon aus dem Jahr 1992 dokumentiert die Arbeit des ersten Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Zu sehen sind darin auch Aufnahmen vom Tag der Deutschen Einheit 1992 in Schwerin. Das Motto des 9. Tags der Archive lautet «Demokratie und Bürgerrechte».