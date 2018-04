Buntes : 9. Warnemünder Sandwelt mit Bezug zum Stadtjubiläum

Der 800. Stadtgeburtstag von Rostock spielt die tragende Rolle bei der 9. Warnemünder Sandwelt, die am kommenden Montag offiziell eröffnet wird. Bis dahin sind sieben internationale Künstler damit beschäftigt, 300 Tonnen Sand in faszinierende Figuren und Geschichten zu verwandeln, wie der Ausrichter «Karls Erlebnis-Dorf» am Dienstag mitteilte. Das Thema der Ausstellung, die bis zum 31. Oktober zu sehen ist, lautet «Die geheimnisvolle Stadt - 800 Jahre Rostock». Erstmals seien auch farbige Kunstwerke zu sehen.

von dpa

17. April 2018, 14:40 Uhr

Damit die Figuren ein halbes Jahr lang Wind, Wetter und die salzige Ostseeluft ohne Makel überstehen, werde ein spezieller Sand aus einer Grube im brandenburgischen Niederlehme verwendet. Dieser zeichne sich durch eine besonders eckige Kornstruktur aus, die eine gute Bindung bewerkstelligt. Er lasse sich leichter verdichten und verarbeiten.