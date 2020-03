Notfälle : 94-Jährige verläuft sich: Polizei rettet sie unterkühlt

Avatar_prignitzer von dpa

06. März 2020, 10:45 Uhr

Eine Polizeistreife hat in Neubrandenburg eine 94 Jahre alte Frau gerettet, die sich in der Nacht zu Freitag gehörig verlaufen hatte. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde die deutlich zu leicht bekleidete Seniorin gegen 2.30 Uhr an der Bundesstraße 104 stadtauswärts mit Unterkühlungen gefunden. Da die 94-Jährige keine Papiere bei sich hatte und auch nur Russisch sprach, war die Identität zunächst unklar und die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Am Morgen hätten sich jedoch Angehörige gemeldet. Sie konnte die Klinik wieder verlassen. Die Umsiedlerin wohne in der Oststadt und war nachts aus unbekanntem Grund mehrere Kilometer in die falsche Richtung nach Osten gelaufen.