Verkehr : A20 bei Tribsees erst gesperrt und dann wieder vierspurig

Es tut sich was an der Baustelle auf der A20 bei Tribsees. Nach langer Zeit können Autofahrer von Montagnachmittag an wieder vier Spuren nutzen. Zuvor kommt es allerdings zu einer weiteren Sperrung.

Tribsees | Vom heutigen Montagnachmittag an sollen Autofahrer die Autobahn 20 bei Tribsees wieder nach langer Zeit vierspurig befahren können. Zuvor wird der Abschnitt nach Angaben der Autobahn GmbH von 7 bis 15 Uhr allerdings in Richtung Stettin gesperrt. Ab dem Nachmittag sollen dann vier verengte Spuren - zwei je Fahrtrichtung - über den schon fertig gestellt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.