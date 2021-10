Landtag : AfD fordert Ende der Maskenpflicht im Schulunterricht

Die AfD fordert ungeachtet deutlich steigender Corona-Infektionszahlen an Schulen ein Ende der Maskenpflicht für Schüler im Unterricht.

Schwerin | „Wenn selbst uns Abgeordneten es anheimgestellt ist, die Maske am Platz freiwillig zu tragen, muss das auch für unsere Kinder gelten“, erklärte der AfD-Landtagsabgeordnete Enrico Schult am Mittwoch in Schwerin. Er nahm Bezug auf die konstituierende Sitzung des Landtags am Dienstag, die nach der 3G-Regelung - geimpft, genesen, getestet - stattfand. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.