Agrar : Afrikanische Schweinepest: Über 4000 Schweine werden getötet

Nach dem ersten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern in einem Mastbetrieb im Landkreis Rostock werden dort alle 4038 Tiere in den nächsten Tagen getötet und entsorgt.

Schwerin | Die Aktion werde voraussichtlich am Mittwoch beginnen und soll bis zum Wochenende abgeschlossen sein, sagte Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Um dem betroffenen Familienbetrieb seien eine Sperr- und eine Beobachtungszone mit einem Radius von drei beziehungsweise zehn Kilometern eingerichtet worden. Daraus könnten Schw...

