Agrar : Afrikanische Schweinepest bei Wildschwein: Zaun kommt

Zehn Tage nach dem ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest in einem Stall in MV ist das gefürchtete Virus jetzt auch erstmals bei einem Wildschwein nachgewiesen worden. Die Behörden versuchen, den Schaden zu begrenzen. Allerdings ist der Fund eine Woche her.

Schwerin | Die gefürchtete Afrikanische Schweinepest ist erstmals in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Wildschwein nachgewiesen worden. Eine Woche nach dem Fund des toten Frischlings soll an diesem Freitag ein Zaun in einem Abstand von drei Kilometern rund um den Fundort gezogen werden, um die Ausbreitung des Virus durch andere Wildschweine zu verhindern. Innerha...

