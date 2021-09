Gesellschaft : Altersgruppe 67 plus wächst in MV überdurchschnittlich

Die Zahl der Menschen im Rentenalter wird im Nordosten bis zum Jahr 2035 stärker wachsen als im Bundesdurchschnitt.

Wiesbaden | Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, vergrößert sich die Altersgruppe 67plus um bis zu knapp 27 Prozent. Deutschlandweit wird die Zunahme mit 22 Prozent angegeben - also von etwa 16 Millionen auf voraussichtlich 20 Millionen Menschen. Dabei fällt die Zunahme den Angaben zufolge in Mecklenburg-Vorpommern auch deutlich...

