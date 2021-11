Schulen : Anstieg der Corona-Infektionen an den Schulen

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind die Infektionszahlen mit dem Coronavirus deutlich gestiegen.

Rostock | Zu Wochenbeginn meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales laufende Geschehen mit 848 Infizierten in 184 Schulen. Eine Woche zuvor waren noch 94 Schulen mit 335 Infektionen betroffen, wie aus den täglichen Berichten des Amtes hervorgeht. Am Dienstag meldete das Landesamt 770 Infizierte in 145 Schulen. Eine Woche zuvor waren es 484 Infizierte...

