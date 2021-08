Bildung : Anteil der Schulabbrecher im vergangenen Jahr gesunken

Trotz wochenlanger Schulschließungen in der ersten Corona-Welle ist die Zahl der Schulabbrecher in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr gesunken.

Schwerin | Verließen im Jahr 2019 noch 1225 junge Menschen die Schulen im Nordosten mit weniger als der Berufsreife, waren es im darauffolgenden Jahr 919, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin veröffentlicht hat. Auch ihr Anteil an allen Schulabgängern sank, und zwar von 9,2 auf 7,2 Prozent. Für 2021 liegen noch keine...

