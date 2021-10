Religion : Antisemitismus-Beauftragter Schmutzler verlässt Ehrenamt

Zwei Jahre nach seiner Berufung zum Beauftragten für jüdisches Leben in Mecklenburg-Vorpommerns hat der frühere Richter Hansjörg Schmutzler dieses Ehrenamt aus persönlichen Gründen abgegeben.

Schwerin | Die auch für Kirchenfragen zuständige Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) bedauerte den Schritt und würdigte das Wirken des 70-Jährigen. „Gerade in Vorbereitung des Festjahres "321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" hat er eine Vorreiterfunktion übernommen und mit dem gleichnamigen Verein einen Vertrag ausgearbeitet, damit hier in Me...

