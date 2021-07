Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern erneut gesunken

Betriebsferien und das Ende des Lehrjahres sorgen im Juli üblicherweise für eine Sommerflaute am Arbeitsmarkt. Die zeigt sich in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr nicht - wohl auch wegen des Tourismuseffekts.

Schwerin | Der Urlauberzustrom in der Ferienzeit hat den Arbeitsmarkt im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern weiter belebt. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Donnerstag mitteilte, sank die Zahl der Arbeitslosen im Juli um 1400 auf 60.200. Im Vergleich zum Juli 2020 waren im Nordosten 5600 Menschen weniger arbeitslos gemeldet...

