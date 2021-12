Gesundheit : Arzt warnt vor drohender Mangelversorgung von Herzpatienten

Der ärztliche Direktor des Herz- und Diabeteszentrums Karlsburg, Wolfgang Motz, hat in der Corona-Pandemie vor einer drohenden Mangelversorgung von Menschen mit Herz- und Gefäßerkrankungen gewarnt.

Karlsburg | Er habe die Sorge, dass Patienten mit lebensbedrohlichen Herzerkrankungen wegen eines hohen Aufkommens an Corona-Patienten nicht adäquat versorgt werden können. „Herzpatienten sterben dann nicht an Corona, sondern wegen Corona“, sagte Motz am Donnerstag in Karlsburg südlich von Greifswald. Motz sieht Herzpatienten in der Pandemie auch dadurch gefäh...

